В Андижанском мединституте прошла конференция на английском языке

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 февраля. /УЗИНФОРМ/. На кафедре хирургических болезней Андижанского государственного медицинского института в минувшую пятницу состоялась научно-практическая конференция студентов на английском языке.

Студенты 7 курса лечебного факультета Комилжан Мадазимов, Ферузахон Рахимова, Бахтияр Талипов и другие подготовили лекции по патогенезу, этиологии, диагнозу и способам лечения язвенной болезни. Их выступления сопровождались демонстрацией по двум мониторам слайдов на английском и русском языках.

За год с небольшим с момента выхода в свет постановления Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков" в институте проделана большая работа.

"На каждой кафедре оборудованы кабинеты английского языка. При кафедре английского языка открыты бесплатные курсы. На каждом курсе организованы по две группы с английским языком обучения, в которые отобраны на конкурсной основе по 10-15 студентов", – говорит декан лечебного факультета, доцент кафедры хирургии Бахрамжан Абдуллажанов..

На кафедре хирургических болезней во всех кабинетах установлены компьютеры, подключенные к Интернету. В ходе обучения используются мультимедийные программы, инновационные технологии, видеоролики по теме занятий, система телемедицины.

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