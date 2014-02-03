Восточный Новый год встретили и в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 февраля. /УЗИНФОРМ/. В субботу дружная корейская община Намангана отметила наступление Нового года по восточному календарю. Год лошади вступил полностью в свои права 1 февраля.

Поздравила пришедших в ресторан "Туркистон" представителей корейской общественности с наступившим Новым годом председатель наманганского корейского культурного центра Лариса Ни. Она пожелала всем, чтобы Год лошади принес процветание, благополучие, здоровье. Подводя итоги минувшего года, лидер корейской общины Наманганской области отметила успехи.

Также она вручила по решению Совета старейшин НККЦ почетные грамоты активистам центра – Екатерине Хе, Рихарду Лиму и другим.

Веселое оживление вызвала лотерея с призами. Получивших подарки публика встречала шумными аплодисментами.

В культурной программе вечера были не только корейские танцы и мелодии. Звучали также русские, узбекские, украинские песни, популярные современные ритмы. Были также веселые игры с призами для победителей.

Так что, несмотря на пришедшие в Наманган поистине сибирские морозы – температура опускается до минус 13 градусов, – встреча Нового года согрела ее участников своей теплой атмосферой. Народ очень неохотно расходился после окончания мероприятия.

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