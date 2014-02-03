Андижанские волейболисты победили на зональных соревнованиях

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 февраля. /УЗИНФОРМ/. В субботу на спортивной базе Узбекского государственного института физкультуры завершился второй этап чемпионата Узбекистана по волейболу среди юниоров.

Воспитанники Андижанского колледжа олимпийского резерва (тренер Дильшадбек Газиев). Они с одинаковым счетом 3:0 добились побед над командами Бухары, Самарканда, Сурхандарьи, Кашкадарьи и Навои, а затем в упорном поединке одолели хорезмийцев – 3:2 и в итоге заняли первое место в своей зоне.

Ранее в финал вышли также команды Ташкента, Намангана и Хорезма. Эта четверка в марте разыграет главные призы турнира. Следует отметить, что три игрока команды-победительницы получат лицензию на поступление в вуз на льготной основе.

Члены андижанской команды Давран Закиров, Салохиддин Хакимов, Мирвахид Абдумаликов, Хаётбек Аскаров включены в состав молодежной сборной страны, которая в сентябре выступит на чемпионате Азии в Бахрейне.

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