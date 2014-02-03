Новый узбекско-английский словарь издан благодаря американскому гранту

ТАШКЕНТ, 3 февраля. /УЗИНФОРМ/. В посольстве США презентован новый англо-узбекский и узбекско-английский словарь, он включает 80 тысяч слов.

31 января узбекские ученые и журналисты собрались в резиденции Посла США Джорджа Крола для участия в презентации нового узбекско-английского и англо-узбекского словаря, изданного при финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба посольства.

Автор словаря Шавкат Бутаев и другие эксперты Университета мировых языков и Академии наук Узбекистана совместно работали над проектом при поддержке посольства США. Словарь был опубликован столичным издательским домом "Укитувчи".

Издание содержит 80 тысяч слов и выражений, которые будут полезны для изучающих английский язык в школах и вузах, а также для представителей различных профессий, включая военных и журналистов.

"На сегодняшний день англо-узбекский и узбекско-английский словарь является одним из самых больших словарей подобного рода, который олицетворяет собой достижения в области языкознания и культурных отношений между США и Узбекистаном. Кроме этого, данный словарь позволит сделать доступным как и английский язык, являющийся языком международного общения, так и узбекский язык, который относится к числу богатейших и красивейших языков мира", - отметил посол США Джордж Крол во время презентации.

Грант, выделенный посольством США, покрывает около 1 тысячи экземпляров словаря, которые будут распространены среди министерств народного и высшего образования, университетов и публичных библиотек страны.

Посольство США в Ташкенте также вышлет словари в университеты и институты США, которые преподают узбекский язык, отмечается в сообщении пресс-службы диппредставительства.

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