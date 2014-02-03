



Обсуждены актуальные вопросы узбекско-израильских отношений



ТАШКЕНТ, 3 февраля. /УЗИНФОРМ/. 3 февраля в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль Кармелой Шамир. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили текущие вопросы двусторонних отношений, обменялись мнениями по отдельным международным и региональным проблемам, сообщает МИД Узбекистана. Предыдущий визит Кармелы Шамир во внешнеполитическое ведомство Узбекистана состоялся 18 сентября минувшего года. Тогда стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов с привлечением передовых израильских технологий в области сельского хозяйства, водосбережения, энергетики и других сферах. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи