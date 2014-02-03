Обсуждены актуальные вопросы узбекско-израильских отношений

Обсуждены актуальные вопросы узбекско-израильских отношений03.02.2014 18:02
ТАШКЕНТ, 3 февраля. /УЗИНФОРМ/. 3 февраля в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль Кармелой Шамир.
В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили текущие вопросы двусторонних отношений, обменялись мнениями по отдельным международным и региональным проблемам, сообщает МИД Узбекистана.
Предыдущий визит Кармелы Шамир во внешнеполитическое ведомство Узбекистана состоялся 18 сентября минувшего года. Тогда стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов с привлечением передовых израильских технологий в области сельского хозяйства, водосбережения, энергетики и других сферах.
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