В Узбекистане аккредитован новый посол Латвии

ТАШКЕНТ, 3 февраля. /УЗИНФОРМ/. 3 февраля глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики Эдгарсом Бондарсом, вручившим министру копию адресованных Президенту Узбекистана Исламу Каримову верительных грамот.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, некоторые вопросы международного и регионального характера, отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита Президента Ислама Каримова в Латвию в октябре 2013 года.

Стороны также рассмотрели график предстоящих межгосударственных контактов в политической, торгово-экономической и других сферах, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним, что до Э.Бондарса главой латвийской дипмиссии в Узбекистане с августа 2003 года являлся Игорс Апокинс, который также с 1 июня 2012 года исполнял обязанности дуайена (старшего дипломата) всех зарубежных дипломатических миссий в Узбекистане.

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