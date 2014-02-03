Подведены итоги чемпионатов Узбекистана по шахматам среди юниоров

ТАШКЕНТ, 3 февраля. /УЗИНФОРМ/. С 24 января по 2 февраля в Ташкенте прошли чемпионаты страны по шахматам среди мальчиков и девочек до 8 и до 10 лет, юношей и девушек до 16 лет, в которых приняли участие юные шахматисты, представляющие регионы страны и столицу.

Среди мальчиков до 10 лет в тройку призеров вошли Нодирбек Абдусатторов (9 очков) и Жавохир Синдаров (7,5 очков) из Ташкента и представитель Бухарской области Шохижахон Сайфуллаев (6,5 очков). Среди девочек данной возрастной категории первенствовали столичная жительница Юлия Хегай (8,5 очков), Севинч Алимова из Самаркандской области (8 очков) и Лобар Рахматжонова из Ташкента (7 очков).

В соревнованиях среди мальчиков ло 8 лет первые места заняли Султон Турсунов из Кашкадарьинского региона (8 очков), Исломбек Синдаров (7,5 очков) и Акрамхон Муратхонов (7 очков) из столицы. Среди девочек лучшие результаты показали представительницы Ташкента Мохинур Нигматуллаева и Фарангиз Кличева, набравшие по 7,5 очков, и Амина Назарова (7 очков).

Среди юношей до 16 лет сильнейшими стали Нодирбек Якуббоев из Хорезмской области (7,5 очков) и ташкентцы Адел Рахман и Ортик Нигматов, набравшие по 7 очков. Среди девушек победительницами были объявлены Светлана Чайкина из Ташкента, Нилуфар Якуббаева из Хорезмской области и Бахора Абдусатторова из столицы, показавшие одинаковый результат в 7,5 очков, места между ними были поделены по дополнительным показателям.

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