Комитет по демократическим институтам подвел итоги года

ТАШКЕНТ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. 3 февраля Комитет Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан провел пресс-конференцию по итогам работы в 2013 году и приоритетным задачам на наступивший год.

На конференции сообщалось, что в минувшем году членами комитета были подготовлены такие законопроекты, как "Об органах самоуправления граждан", "О выборах председателя схода граждан (аксакала) и его советников", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", а также усовершенствовали проект закона "Об опеке и попечительстве", все законопроекты затем были приняты Олий Мажлисом и вступили в силу. В настоящее время комитет проводит работу по подготовке ко второму и третьему чтениям проекта закона "Об обращениях физических и юридических лиц".

Среди задач на наступивший год депутаты назвали совершенствование национального законодательства в области защиты прав, свобод и интересов детей, контроль за исполнением ранее принятых законов.

В ходе пресс-конференции члены комитета рассказали также журналистам о правовом эксперименте, проведенном в прошлом году в Бухарской и Самаркандской областях с целью апробации проекта закона "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления", взаимодействии депутатов со СМИ, сообщает пресс-служба национального парламента.

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