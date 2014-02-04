Узбекская сборная отправилась на Олимпиаду в Сочи

ТАШКЕНТ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. 3 февраля узбекская спортивная делегация во главе с руководителем отдела международных связей Национального олимпийского комитета Баходиром Хусанходжаевым отправилась в Сочи (Российская Федерация) для участия в 22-х Зимних Олимпийских играх, стартующих в нынешнюю пятницу, 7 февраля.

В состав сборной Узбекистана, которая будет представлять страну на играх, вошли Ксения Григорьева и Артем Воронов (слалом и гигантский слалом), а также Миша Ге (фигурное катание).

Как сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана, для Миши Ге и Артема Воронова это первое участие в Олимпийских играх. Ксения Григорьева дебютировала на зимней Олимпиаде в Ванкувере (Канада) в 2010 году.

Первым из узбекистанцев на Играх выступит Артем Воронов — соревнования начнутся в 12:00 по ташкентскому времени 13 февраля. В этот же день в 20:00 в короткой программе начнется выступление Миши Ге. 14 февраля в такое же время он примет участие в произвольной программе.

16 февраля Артем Воронов участвует в соревнованиях по гигантскому слалому, 22 февраля — по слалому. Ксения Григорьева выступит в слаломе 21 февраля. Начало соревнований — в 17:45.

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