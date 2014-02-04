АК "Узавтосаноат" подвела итоги года

ТАШКЕНТ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. Согласно информации, обнародованной акционерной компанией "Узавтосаноат", в 2013 году предприятия автомобилестроительной отрасли Узбекистана произвели товарной продукции на сумму около 7,5 трлн сумов. Таким образом, темп роста по отношению к 2012 году составил 121,8%.

Так, за январь-декабрь минувшего года объем производства легковых автомобилей составил 246,6 тысяч единиц, автобусов и грузовиков ISUZU – 3,5 тысяч единиц, грузовых автомобилей МАN – 1,2 тысяч единиц, силовых агрегатов – 122,9 тысяч единиц. При этом доля продукции, выпущенной в соответствии с требованиями международных стандартов с соответствующими сертификатами, по предприятиям компании составляет 90,1%.

Также в минувшем году на экспорт было отправлено 90,8 тысяч автомобилей, запасные части к которым отгрузили 14 предприятий отрасли. Основными направлениями для поставок продукции стали Российская Федерация, Казахстан, Украина и Туркменистан.

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