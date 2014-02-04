Госкомконкуренции Узбекистана отчитался о деятельности в минувшем году

ТАШКЕНТ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Узбекистана по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции подвел итоги деятельности за 2013 год по реализации приоритетов, определенных Президентом Республики Узбекистан на заседании Кабинета Министров 18 января 2013 года, а также основных задач, вытекающих из Указа Президента Республики Узбекистан от 13 ноября 2012 года №УП-4483 "Об образовании Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции".

Так, в январе-декабре минувшего года ведомством была проделана большая работа по совершенствованию законодательной базы в отрасли, в частности, комитетом было разработано 69 проектов нормативно-правовых актов, из них 5 проектов закона, 6 проектов решений Президента, 38 проектов решений Кабинета Министров и 20 ведомственных нормативно-правовых актов.

Наряду с этим, рассмотрено 363 проекта нормативно-правовых актов (17 проектов законов, 27 проектов решений Президента Республики Узбекистан, 238 проектов решений Кабинета Министров, 81 ведомственный нормативно-правовой акт), представленных на согласование с другими министерствами и ведомствами.

В рамках деятельности по приватизации государственных активов в результате принимаемых мер по сокращению присутствия государства в экономике и расширению масштабов частной собственности в частном секторе было реализовано 175 государственных активов на общую сумму 34,8 млрд. сумов, в том числе 80 объектов на конкурсной основе реализовано по "нулевой" выкупной стоимости с принятием инвесторами инвестиционных обязательств на сумму 81,83 млрд. сумов и 1,4 млн. долларов по договорам купли-продажи, предусматривающих модернизацию производства и создание более 3100 рабочих мест.

При этом, как сообщает пресс-служба Госкомконкуренции, поступление средств от приватизации по всем источникам составило 44,15 млрд. сумов, из них в республиканский бюджет перечислено 14,28 млрд. сумов.

Также, в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 25 апреля 2012 года №ПП-1743 "О программе приватизации государственного имущества на 2012-2013 годы" предусмотрена реализация на публичных торгах в частную собственность 560 государственных активов, из которых 136 объектов реализовано на общую сумму в размере 24,2 млрд. сумов, в том числе 48 объектов на конкурсной основе реализовано по "нулевой" выкупной стоимости с условием внесения инвестиций в размере 53,4 млрд. сумов и 1,4 млн. долларов, а также создание около 2100 новых рабочих мест.

В рамках исполнения постановления Кабинета Министров от 31 мая 2012 года №154 "О дополнительных мерах по обеспечению рационального использования и распоряжения объектами государственной собственности" утвержден перечень 1187 объектов социального значения и определены меры по их рациональному использованию. Согласно плану контроля, утвержденному Кабинетом Министров, все 532 объекта, вошедших в приложение №2, переданы на баланс органов государственной власти на местах. На сегодняшний день из 626 государственных активов (приложения №2, 3 и 4 к ПКМ-154) реализовано 44 государственных активов на общую сумму в размере 1,94 млрд. сумов, в том числе 25 объектов на конкурсной основе реализовано по "нулевой" выкупной стоимости с условием внесения инвестиций в размере 17,4 млрд. сумов, а также создание около 800 новых рабочих мест.

Согласно постановлению Кабинета Министров Узбекистана от 8 июля 2010 года №141 "О мерах по организации производства непродовольственных потребительских товаров на базе бездействующих, пустующих и незавершенных строительством объектов государственной собственности" подлежат реализации по "нулевой" выкупной стоимости с принятием инвесторами инвестиционных обязательств 54 бездействующих, пустующих и незавершенных строительством объектов государственной собственности для организации производства непродовольственных потребительских товаров. Из них 33 объекта реализованы с инвестиционными обязательствами на общую сумму 52,4 млрд. сумов и 69,9 млн. долларов, в результате чего ожидается создание 3120 новых рабочих мест, 3 объекта сняты с торгов в связи с выходом постановления Кабинета Министров от 31 мая 2012 года № 154.

В целях реализации низколиквидных объектов, расположенных в регионах страны, сотрудниками ведомства ведется информационно-разъяснительная работа по привлечению иностранных инвесторов и созданию на базе указанных объектов предприятий с иностранными инвестициями в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 10 апреля 2012 года № УП-4434.

Также в 2013 году на ведомство был возложен и мониторинг выполнения инвестиционных обязательств. В результате принятых мер по действующим договорам в отчетный период обеспечено выполнение инвестиционных обязательств на сумму 30,6 млн. долларов (230%) и 53,9 млрд. сумов (132,1%), в том числе по договорам:

с выкупными платежами на сумму 3,8 млн. долларов и 7,1 млрд. сумов;

с нулевой выкупной стоимостью на сумму 26,8 млн. долларов и 46,8 млрд. сумов.

Полностью выполнены инвестиционные обязательства по 41 договору на общую сумму 46 млн. долларов и 27,4 млрд. сумов, в результате чего создано более 2300 новых рабочих мест.

Всего за 2013 год создано более 4 тысяч новых рабочих мест.

Согласно подведенным итогам деятельности по развитию фондового рынка, общий оборот рынка ценных бумаг (акции и корпоративные облигации) составил 977,4 млрд. сумов, в том числе вторичного рынка ценных бумаг (акции и корпоративные облигации) составили 165,7 млрд. сумов.

Положительным является также рост в 2013 году количества сделок с ценными бумагами, заключенных на биржевом и организованном внебиржевом вторичном рынке в целом. По сравнению с 2012 годом рост составил 45 процентов.

В 2013 году Госкомконкуренции осуществлял и деятельность по эффективному управлению государственным имуществом. Так, по состоянию на 1 января 2014 года осуществляется мониторинг деятельности 903 предприятий (333 АО и 570 ООО) с государственной долей в уставном фонде.

Из 888 хозяйственных обществ в 833 проведены собрания, в 619 хозяйственных обществах переизбраны 407 членов наблюдательных советов, в 396 – заменены 671 членов ревизионной комиссии, расторгнуты трудовые договора с руководителями исполнительных органов 147 хозяйственных обществ.

В отчетный период Центрами аренды государственного имущества при территориальных органах Госкомконкуренции в аренду передано около 24,3 тысяч помещений. Общее количество созданных рабочих мест достигло 44 тысяч. Поступление средств от аренды составило 53,5 млрд. сумов, из которых 26,8 млрд. сумов направлены в местные бюджеты.

Проводилась и работа по лицензированию оценочной, биржевой и риэлторской деятельности. Всего в 2013 году было выдано 167 лицензий на право осуществления оценочной деятельности. Прекращено действие 19 лицензий на право осуществления оценочной деятельности. Действует 148 лицензий на право осуществления оценочной деятельности (121 – на оценку бизнеса, 25 – на оценку движимого имущества, 2 – на оценку недвижимого имущества).

Всего выдано 752 квалификационных сертификатов оценщика (в том числе 697 – действующих и 55 – действие которых прекращено).

Всего выдано 178 лицензий на право осуществления риэлторской деятельности. Прекращено действие 16 лицензий на право осуществления риэлторской деятельности. Действует 162 лицензий на право осуществления риэлторской деятельности. Выдано 1088 квалификационных сертификатов риэлтора.

В рамках развития конкурентной среды ведомством был осуществлен анализ 85 рынков, в том числе 44 товарных, финансовых и 41 рынка услуг, таких как рынок цемента, производство стальных труб, рынок страхования гражданской ответственности и гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, страхование кредитов, услуг по выдаче гарантий банков для участия в тендерных торгах и других.

Принято участие в 2642 заседаниях тендерных комиссий, рассмотрено 33 обращения по вопросу недобросовестной конкуренции, 516 обращений по вопросу дачи согласия на приобретение более 35% акций и более 50% долей в уставных фондах (уставных капиталах) хозяйствующего субъекта, даны заключения по 495 проектам паспортов локализации.

Товарооборот биржевых торгов на УзРТСБ составил 7,1 трлн. сум, что на 24,0% превышает показатель за аналогичный период 2012 года, в т.ч. по продукции, предусмотренной постановлением Кабинета Министров от 21 июня 2011 года №185 – 143,6 млрд. сумов.

На постоянной основе проводился анализ системы индикаторов оценки состояния деловой среды. По результатам опроса, проведенного среди субъектов предпринимательства по предварительным данным по итогам 4-го квартала 2013 года сводный индекс состояния деловой среды снизился на 0,7 пункта по отношению к показателю 3-го квартала 2013 года, составив 26,5 балла, и остался в зоне благоприятной среды.

Проводилась и защита законных интересов и прав потребителей и регулирования рекламного рынка. Так, в отчетный период от потребителей поступило 4398 жалоб и заявлений, в том числе в письменной форме – 2135 обращений, по телефону доверия зарегистрировано 2263 обращения, по результатам рассмотрений письменных заявлений произведены перерасчеты в пользу потребителей на 958,3 млн. сумов.

Из поступивших жалоб и обращений – 59,1% приходится на коммунальную сферу, 19,4% на торговлю и общественное питание, 9,7% в сферу транспорта, услуг связи и коммуникации и 11,8% на другие сферы.

По выявленным нарушениям законодательства о рекламе применены штрафные санкции в размере 119,6 млн. сумов.

Осуществлялась и реализация региональных программ индустриального развития регионов. Разработанные Госкомконкуренции совместно с коммерческими банками и другими заинтересованными министерствами и ведомствами программы мер по финансовой поддержке и полной загрузке производственных мощностей предприятий с созданием новых рабочих мест, предусматривают внесение инвестиций порядка 8141 предприятиям по всем регионам республики на проведение их модернизации, технического и технологического перевооружения. На эти цели запланировано привлечь более 2,9 трлн. сум инвестиций, в том числе более 1,2 трлн. сум кредитов коммерческих банков.

Так, по состоянию на 1 января 2014 года в целях модернизации и восстановления производственной деятельности предприятий, включенных в программы, внесено 2457,3 млрд.сумов инвестиций, в том числе 920,8 млрд.сумов кредитов коммерческих банков.

В результате, предприятиями, включенными в программы по финансовой поддержке, за 2013 год произведено продукции и оказано услуг в объеме 5037,2 млрд. сумов, осуществлен экспорт в размере 116,0 млн. долларов США, создано более 75,5 тысяч новых рабочих мест.

В рамках освещения деятельности ведомства в СМИ было организовано 1095 телевизионных передач, 585 выступлений по радио, опубликовано 927 статей, проведены 772 семинара, пресс-конференций, "круглых столов", 20 встреч с представителями международных организаций и компаний.

УЗИНФОРМ