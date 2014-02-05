Обсуждена деятельность Национальной авиакомпании Узбекистана за рубежом

ТАШКЕНТ, 5 февраля. /УЗИНФОРМ/. 4 февраля в НАК "Узбекистон хаво йуллари" прошло совещание представителей авиакомпании за рубежом, которое было посвящено итогам деятельности представительств в 2013 году и задачам на наступивший год.

В совещании приняли участие зарубежные представители, руководители структурных подразделений, начальники управлений, служб и отделов авиакомпании.

Собравшиеся проанализировали работу и ознакомились с финансовыми результатами деятельности представительств НАК за рубежом в минувшем году. Также были затронуты вопросы повышения эффективности рейсов и увеличения объемов продаж, организации обеспечения наземного обслуживания пассажиров НАК в зарубежных аэропортах, начало онлайн продаж и состояние безопасности полетов НАК, сообщает пресс-служба авиакомпании.

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