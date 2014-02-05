В Узбекистане пройдет национальный чемпионат по шахматам

ТАШКЕНТ, 5 февраля. /УЗИНФОРМ/. 10 февраля в Ташкенте стартуют чемпионаты страны по шахматам первой лиги среди мужчин и женщин, в которых примут участие представители всех регионов Узбекистана и столицы.

Чемпионат Узбекистана среди мужчин (первая лига – полуфинал) будет проходить до 21 февраля, к участию в нем допускаются:

участники первой лиги 2013 года, набравшие не менее 6,5 очков из 11;

участник высшей лиги 2013 года, занявший последнее место;

участники чемпионата Узбекистана до 20 лет 2013 года;

1-6 места в чемпионате Узбекистана 2013 года среди ветеранов;

1-6 места в чемпионатах Узбекистана 2013 – 2014 годов до 14,16,18 лет;

до 3-х призеров от каждой области Узбекистана, города Ташкента и Республики Каракалпакстан;

спортсмены с рейтингом ФИДЕ не ниже 2200.

Женское национальное первенство (первая лига - финал) завершится 19 февраля, в нем могут участвовать:

участницы Высшей лиги 2013 года;

участницы чемпионата Узбекистана до 20 лет среди девушек 2013 года;

1-6 места в чемпионатах Узбекистана 2013 – 2014 годов до 14,16,18 лет;

до 3-х призеров от каждой области Узбекистана, города Ташкента и Республики Каракалпакстан;

спортсменки, имеющие рейтинг ФИДЕ.

Все участники от каждой области должны быть включены в заявку, утвержденную областным Управлением по делам культуры и спорта и отделениями шахматных федераций, с обязательной визой и печатью врача для каждого участника, сообщает Федерация шахмат Узбекистана.

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