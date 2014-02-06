В Учкургане прошел конкурс юных ремесленников

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. Во вторник в Учкурганской специализированной школе-интернате искусств Академии художеств Узбекистана прошел районный этап конкурса "Узбекистоннинг соглом фарзандиман", посвященный Году здорового ребенка.

Мероприятие было организовано исполнительным комитетом политсовета партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), районным отделом методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования. Как рассказал корреспонденту ИП "УЗИНФОРМ" пресс-секретарь облсовета партии Азамат Косимов, в конкурсе приняли участие юные художники, мастера резьбы по ганчу, миниатюры и прочих народных промыслов.

Их работы произвели большое впечатление на руководство района в лице заместителя хокима Учкурганского района Бобуржона Туламирзаева, начальника РОВД полковника Икромжона Кулдашева, заведующего районо Икромжона Жураева, председателя райсовета ДП "Миллий тикланиш" Илхомжона Абутжанова и других.

"В нашей школе ребята проходят обучение по многим направлениям, в том числе, изучают и секреты народных ремесел. В процессе обучения мы уделяем большое внимание практическим навыкам будущих мастеров, стараемся развить традиции древней и эффективной системы "мастер-ученик", учим их мыслить и работать творчески", – отметил директор специализированной школы-интерната искусств Мухиддин Махкамов.

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