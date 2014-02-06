Премьера школы в наманганской школе

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. 4 февраля в школе № 1 города Намангана премьерное мероприятие "Школа звезд-2014" кружка "Юные экскурсоводы", руководителем которого является Елена Шевчук.

Как отметила учительница, ребята неспроста дали своему выступлению такое название "Школа звезд-2014", так как считают, что каждый ученик школы может стать звездой, в том смысле, что каждый может добиться каких-то высот, побед.

"Каждый из вас может стать яркой звездочкой. Стоит только переосмыслить свое отношение к учебе, свое поведение. И я желаю, чтобы наши звезды всегда сияли и грели нас", – сказала, обращаясь к ребятам, директор школы Тамара Ганиева.

"Это наше премьерное выступление, и я хотела бы отметить то, что участниками кружка стали ребята – ученики 2-х, 6-х, 8-х классов, которые до этого никак себя не проявляли, они не были активистами и всегда оставались в тени своих наиболее активных одноклассников", – говорит Елена Шевчук.

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