День рождения Навои отметили в наманганском лицее

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. В академическом лицее при Наманганском инженерно-технологическом институте прошло мероприятие, посвященное дню рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои, подготовленное заведующей кафедрой языков Дилбар Абдурахмановой и преподавателем Мирзохидом Хайитовым.

Студенты к этой дате подготовили мини-спектакль и художественно-музыкальную композицию, декламировали произведения Навои.

"Ко дню рождению Алишера Навои приурочен целый ряд мероприятий, в том числе и выставка произведений поэта, в частности, здесь есть такие шедевры, как "Лейли ва Мажнун", изданные на русском языке "Фархад и Ширин", "Сокровищница мыслей", "Стена Искандара", "Язык птиц", "Семь планет" и другие", – говорит руководитель информационно-ресурсного центра Марина Келдиева. Она отмечает, что эти книги у студентов буквально нарасхват, переходят из рук в руки.

"Кроме того, накануне дня рождения поэта журналисты многих изданий уделяют большое внимание творчеству и жизненному пути Навои освещают различные мероприятия, поэтому мы отслеживаем публикации, стараемся отбирать для студентов самые интересные газетные материалы", – добавляет библиотекарь.

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