Ярмарка труда прошла в Чусте

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. Около 200 незанятых рабочих мест представили на ярмарке труда, прошедшей во вторник в Чусте – райцентре Наманганской области – свыше 30 предприятий, организаций и учреждений этого района.

Благодаря информации, обнародованной на этом мероприятии, организованном местным центром содействия занятости и социальной защиты населения, хокимиятом района, районной прокуратурой и районным советом общественного движения молодежи "Камолот", свыше 50 человек смогли найти себе работу.

По словам начальника отдела районного центра содействия занятости и социальной защиты населения Сухроба Каримова, за прошлый 2013 года в Чустском районе было создано более 7 тысяч новых рабочих мест, причем почти две трети от этого числа – в сельской местности.

"В нынешнем году мы также намечаем создать больше 7 тысяч новых рабочих мест за счет ввода в строй новых производств, малых предприятий и микрофирм, развития предпринимательства, надомничества, ремесленничества и фермерских хозяйств", – рассказывает С. Каримов.

Он считает, что ярмарки труда являются достаточно эффективной формой трудоустройства, потому что на них специалисты дают участникам ярмарки советы и рекомендации по трудовому законодательству и вопросам социальной защиты.

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