Наманган с трудом справляется с сибирскими морозами

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. Несмотря на сильный снегопад и поистине сибирские морозы, Наманган живет почти привычной жизнью.

Начиная с воскресенья в Намангане царит настоящая зима. За три дня – с 1 по 3 февраля, – по сведениям местного гидрометеоцентра выпало 20 – 25 см снега. Причем на перевале Камчик, соединяющем Ферганскую долину с остальной территорией Республики, намело двухметровые сугробы.

Температура воздуха ночью опускается до 18 градусов ниже ноля, а днем морозы достигают минус 12 градусов.

Тем не менее занятия в школах идут своим чередом. Хотя в детсадах уменьшилось число детей: не все родители отпускают своих чад – в помещениях холодно.

Обильный снегопад привел к серьезным затруднениям с транспортным сообщением. Далеко не все водители поменяли обычную резину на зимнюю и установили на колеса специальные цепи. Транспорт движется в городе со скоростью едва превышающей 30 – 35 км/час. Хотя городское управление жилкомхоза и пытается расчистить дороги, пока это сделать удалось лишь на центральных магистралях – не хватает специальной техники.

Соответственно уменьшилось количество автобусов и маршрутных такси и возросла стоимость проезда: с 800 – 1000 сумов до 1000 – 1500 (курс Центрального банка – 2230 сумов за доллар).

С трудом можно добраться и до столицы. Два дня перевал Камчик был закрыт для движения транспорта. Сейчас же, хотя дорога расчищена, немногие водители рискуют предпринимать столь долгий путь, да и цена подскочила с обычных 25 тысяч до 80 тысяч сумов.

Не хватает рейсов национального авиаперевозчика "Узбекские авиалинии". У спекулянтов билеты можно приобрести по цене 200 тысяч сумов вместо официальной цены в 140 тысяч.

Из-за возросшего расхода электроэнергии возникли перебои с ее подачей. Правда, пробои кабеля и другие неполадки устраняются достаточно оперативно. Установлено круглосуточное дежурство на предприятии "Наманганэлектросеть".

Не справляется с непривычными для южного региона холодами предприятие "Иссиклик манбаи". Температура батарей не превышает 17 градусов. Жители вынуждены обогреваться электричеством и газом. Но и их не хватает.

Зато уж кто рад пришедшей зиме – так это детвора. Малыши с удовольствием катаются с горок кто на чем – досках или даже полиэтиленовых пакетах. Ребята постарше осваивают футбол на снегу.

Экстремальные холода продлятся, по прогнозам синоптиков, до следующей недели. В середине февраля температура наконец поднимется выше ноля градусов и придет в норму.

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