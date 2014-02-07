Узбекистан и Великобритания обсудили вопросы развития сотрудничества

Узбекистан и Великобритания обсудили вопросы развития сотрудничества07.02.2014 20:10
ТАШКЕНТ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. 7 февраля во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джорджем Эдгаром.
В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонних отношений, а также актуальным региональным проблемам, сообщает МИД Узбекистана.
Напомним, что предыдущий визит главы британской дипмиссии в узбекский МИД состоялся 30 января. Тогда послы США, Великобритании и Франции обменялись мнениями относительно вопросов регионального характера.
УЗИНФОРМ