



Постановления Президента и правительства будут выполнены



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. Решениями хокима Наманганской области Баходира Юсупова приняты к руководству и исполнению следующие постановления Президента и правительства Республики: Постановление Президента Узбекистана "Об Инвестиционной программе Республики Узбекистан 2014 года";

Постановление Президента Узбекистана "О мерах по повышению эффективности борьбы с торговлей людьми". В этой связи в феврале – марте в области пройдет месячник борьбы с торговлей людьми и защиты прав человека;

Постановление Кабинета Министров Узбекистана "О мерах по упорядочению занятия охраной деятельностью в Республики Узбекистан";

Постановление Кабинета Министров Узбекистана "О мерах по совершенствованию порядка осуществления деятельности в сфере изготовления, ввоза и распространения материалов религиозного содержания". По каждому документу руководства страны разработаны соответствующие мероприятия, определены сроки и ответственные за исполнение должностные лица. Назад | Наверх Печать статьи