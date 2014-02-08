Наманганских парней призвали в матросы

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. В четверг в Намангане отправилась в войска первая партия молодого пополнения. Ребята из традиционно сухопутного региона будут служить матросами.

"Сейчас вас пока одели в сухопутный цифровой камуфляж, а по прибытии на место получите военно-морскую форму, бескозырки, тельняшки, гюйсы и прочее. После обучения вы будете нести службу на боевых катерах и кораблях в качестве наводчиков артиллерийских установок, электриков, дизелистов, коков, связистов", – говорит помощник командира катера, старшина первой статьи Дониер Шонбуллаев.

А по словам капитана Дмитрия Кима, моряки-пограничники несут службу в тесном контакте с сухопутными пограничными частями, которые также будут пополнены за счет наманганцев.

"Им также придется пройти курс молодого бойца и общевойсковую подготовку и овладеть специальностями стрелка, снайпера, пулеметчика и другими. У них получится, они прошли строгий отбор по конкурсу и готовы к воинской службе. Я доволен молодым пополнением", – поясняет капитан Ким.

В ходе церемонии это подтвердил и хоким области Баходир Юсупов. Он тепло поздравил новобранцев и отметил успехи Узбекистана в деле создания современной армии, обеспечении мира и стабильности в стране, постоянную заботу правительства о защитниках Родины. Глава области подчеркнул, что призывники теперь проходят строжайший отбор, предъявляются высокие требования к здоровью и физической подготовке, образованию.

Выступившая здесь мать солдата Барно Исмоилова пожелала ребятам счастливой службы и все пыталась разглядеть в море новенького камуфляжа своего сына – Ахмаджона.

От имени молодых воинов выступил Абдурасул Абдуллаев и заверил, что новобранцы оправдают доверие.

Затем воины-спецназовцы продемонстрировали приемы рукопашного боя, дрались против нескольких противников, обезоруживали врага с ножом, пистолетом.

А после концерта, прощального плова и недолгой дискотеки бойцы попрощались с родными, заняли места в автобусах и отправились к месту несения службы.

УЗИНФОРМ