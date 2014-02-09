Наманган готовится к играм "Баркамол авлод-2014"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 февраля. /УЗИНФОРМ/. В нынешнем году перед гостями Намангана широко распахнут свои двери спортивные комплексы для проведения республиканских игр "Баркамол авлод", в рамках которых пройдут соревнования по легкой атлетике, футболу, теннису, шахматам, гандболу, тяжелой атлетике и другим видам спорта.

Наманганцам есть чем гордиться: в городе уже есть несколько спортивных объектов мирового уровня. Это, в частности, недавно вошедший в строй спорткомплекс, одноименный с названием игр молодежи, – "Баркамол авлод".

Стоит добавить, что Наманган не раз становился местом проведения крупных международных и республиканских спортивных состязаний. Так, первая республиканская Универсиада состоялась именно в нашем городе, регулярно к нам приезжают сборные разных стран на матчи Кубка Дэвиса по теннису, турниры по водному поло и другие.

"Опыт работы подобного масштаба у нас уже имеется. Несколько лет назад на базе реконструированных нами сооружений проводился лекгоатлетический турнир серьезного уровня. И, по словам представителя Федерации легкой атлетики Григория Амбарцумова, уровень организационной работы заслужил самой высокой оценки. В книге отзывов нашей фирмы появилась такая запись: "Желаем больших успехов в жизни и строительстве таких же спортивных сооружений", – рассказывает главный инженер проектов ООО "Наманганархитекткурилишлойиха" Равшан Одилов.

Сейчас это ООО разрабатывает несколько проектов социально-бытового назначения, для участников будущих стартов, которые разместятся на территории Наманганского инженерно-технологического института. Это будет целый комплекс общежитий, столовых и прочих необходимых зданий для отдыха спортсменов.

Все объекты к играм "Баркамол авлод" после реконструкции должны соответствовать мировым стандартам.

Республиканские соревнования для студентов колледжей и лицеев пройдут в Намангане в начале мая 2014 года.

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