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Торгово-промышленная палата Узбекистана подвела итоги работы в минувшем году
10.02.2014 11:56

ТАШКЕНТ, 10 февраля. /УЗИНФОРМ/. В минувшую пятницу в Торгово-промышленной палате Узбекистана прошло заседание Центрального совета палаты, посвященное подведению итогов деятельности ведомства в 2013 году и определению задач на наступивший год.

На повестку дня заседания было вынесено обсуждение итогов работы, проделанной Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан в 2013 году, выполнение указов и постановлений Президента Узбекистана и решений Кабинета Министров Республики, планов реализации государственной программы 2014 года, объявленного "Годом здорового ребенка".

В частности, на заседании сообщалось, что в минувшем году палатой проведена широкая и целенаправленная работа по реализации приоритетных задач и достижения поставленных целей в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства в стране. Создана система проведения регулярного опроса субъектов предпринимательства опросы об оценке делового климата, условий для ведения бизнеса, прохождение разрешительных процедур, доступа к кредитно-финансовым ресурсам.

Согласно озвученной информации, по состоянию на 1 января 2014 года, в ТПП состоят 24 тысячи 739 членов.

Также в отчетный период в суды подано 33 тысячи 814 исковых заявлений на общую сумму 708 миллиардов 758 миллионов 387 тысяч 191,82 сумов, 26 миллионов 591 тысячу 727 долларов США, 6 миллионов 382 тысячи 436,79 евро.

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов предпринимателей в январе - декабре представители палаты приняли участие в 2 тысячах 457 проверках хозяйствующих субъектов со стороны контролирующих органов, в т.ч. 2 тысячах 186 (89%) плановых и 271 (11%) внеплановых проверках.

Как сообщает пресс-служба ТПП, в 2013 году по Республике осуществляли свою деятельность 1354 члена общественных советов в 194 городах и районах. Освещение деятельности советов в СМИ осуществлялось: в телепередачах - 373 выступлений, на радио - 251 и 360 публикаций в газетах. В 379 общественных местах установлены ящики доверия, куда поступило и обработано 309 конкретных обращений. Проведено 1534 встречи с предпринимателями.

По Узбекистану в мероприятиях "День предпринимателя" участвовали 75 тысяч 614 предпринимателей и поступило 14 тысяч 450 обращений по различным вопросам. Из них 13 тысяч 220 обращений рассмотрены и разрешены на месте местными хокимиятами и уполномоченными органами.

За отчетный период сотрудниками отдела рассмотрено и проведена правовая экспертиза 145 проектов нормативно-правовых актов.

В целях содействия малым и частным предприятиям в организации производства путем содействия в поиске и поставке соответствующего оборудования центральным аппаратом и территориальными управлениями палаты оказано прямое содействие 354 предприятиям в поиске и приобретении мини-технологий и оборудования на общую сумму 34,114 млн. долларов США.

В целях привлечения прямых иностранных инвестиций оказано содействие в создании 26 предприятий с участием иностранного капитала, в том числе 18 совместных и 8 иностранных компаний.

Организовано 72 визита 260 представителей ТПП и деловых кругов Узбекистана за рубеж, в том числе 216 узбекских предпринимателей приняли участие в 41 выставке и ярмарке за рубежом (Германия, Китай, Турция, США, Испания, Индия, Тайвань, Вьетнам, Италия, Индонезия, Франция, Украина), по итогам которых подписано 111 соглашений о сотрудничестве.

При содействии палаты организовано и проведено 78 выставочных мероприятий в Узбекистане, участниками которых стали 5 тысяч 622 узбекских и иностранных предпринимателя, посетителями выставочных мероприятий стали 96 тысяч 671 человек. На системной основе проводился обмен информационными материалами с партнерскими организациями (торгово-промышленные палаты, бизнес-ассоциации и прочее) из 55 стран мира.

В рамках визитов иностранных делегаций организовано 97 кооперационных бирж между 4 тысячами 827 узбекскими предпринимателями и 1916 представителями деловых кругов Канады, КСА, Японии, ФРГ, Султаната Омана, Румынии, Республики Корея, КНР, Польши, ОАЭ. В рамках указанных визитов 7 тысяч 442 представителей узбекского бизнеса наладили прямые контакты и обсудили вопросы двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества с иностранными предпринимателями.

В 2013 году была проведена работа по активному вовлечению отечественных предприятий в экспортную деятельность и оказанию прямого содействия предпринимателям в экспорте отечественной продукции. По итогам проведенных мероприятий оказано прямое содействие 116 отечественным предприятиям в экспорте продукции из Узбекистана на сумму 108 миллионов 513 тысяч 270 долларов США.

Также в отчетный период палатой и ее структурными подразделениями на регулярной и системной основе было организовано и проведено 1105 семинаров по освещению нормативно-правовых актов, регулирующих экономическую деятельность, по вопросам организации и развитии собственного бизнеса, получения кредитов и микрокредитов, разработке инвестиционных проектов и ТЭО, бизнес-планированию, внедрению международных стандартов, налоговому и таможенному законодательству, в которых приняли участие более 95 тысяч человек. Организовано и проведено 98 международных и республиканских конференций с участием 9 тысяч 361 человека, 185 круглых столов с участием 13 тысяч 334 человек.

В рамках краткосрочных учебных программ и стажировок за рубежом, в т.ч. программы подготовки управленческих кадров Германия - Узбекистан, приняли участие около 140 человек (Германия, Малайзия, Китай, Израиль, Республика Корея, Сингапур). В рамках учебных курсов, семинаров и программ по разъяснению нормативно-правовых актов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность, налоговое и таможенное законодательство, получение кредитов и микрокредитов, бизнес-планирование, внедрению международных стандартов ISO 9001 и ISO 14000 прошли обучение и переподготовку 36 тысяч 985 человек.

В соответствии с Постановлением Президента Узбекистана №ПП-1730 от 21 марта 2012 года Торгово-промышленной палатой был разработан ряд программных продуктов для оказания интерактивных, информационных и финансовых услуг предпринимателям.

Кроме того, как было озвучено на встрече, в ТПП особое внимание уделяется работе со СМИ Убекистана. В печатных и электронных СМИ всего освещено 4083 материала. Из них ТВ - 1073, газеты - 1202, радио - 840. Подготовлено 2 видеоролика. Проведено 4 пресс-конференции с участием всех представителей СМИ Республики.

В качестве задач на 2014 год в ТПП принят план действий по практической реализации приоритетных направлений и исполнению актуальных задач, намеченных Президентом Узбекистана на заседании Кабинета Министров, посвященном обсуждению итогов социально-экономического развития страны в 2013 году и важнейших приоритетных направлений экономической программы на текущий год.

Главными задачами Торгово-промышленной палаты на 2014 год были объявлены:

  • создание максимально благоприятной деловой среды для развития семейного бизнеса,
  • реализация мер по предоставлению большей свободы предпринимательству,
  • увеличение темпов роста ВВП,
  • создание механизма по недопущению незаконного вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства,
  • усовершенствование законодательства, регулирующего деятельность субъектов предпринимательства,
  • расширение возможностей доступа к кредитным и сырьевым ресурсам,
  • создание необходимых организационных, правовых и финансовых механизмов и условий для развития экспортного потенциала,
  • обучение и повышение квалификации субъектов предпринимательства с учетом опыта передовых стран.

УЗИНФОРМ

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