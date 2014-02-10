Алмалыкский ГМК отчитался о работе в январе

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 февраля. /УЗИНФОРМ/. В минувшую пятницу на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате состоялось еженедельное совещание с участием руководства АГМК, первых руководителей подразделений, начальников отделов управления комбината и главных специалистов предприятия, посвященное подведению итогов работы комбината и его подразделений в перовм месяце текущего года.

Вел совещание генеральный директор АГМК Александр Фарманов, который в своем выступлении отметил, что в прошедшем месяце практически все показатели по комбинату были выполнены, хотя некоторые подразделения отработали не на должном уровне, но в целом со всеми заданиями месяца коллектив справился.

В частности, как сообщает пресс-служба комбината, было произведено товарной продукции на 101,1 процента в действующих и сопоставимых ценах.

Добыча медной руды осуществлена на 103,2 процента, в том числе рудником Кальмакыр – на 102,7%, карьером Сары-Чеку – на 107,6%, вскрыша медная – на 108,7% (109,7% и 102,4%). Темпы роста по добыче руды и вскрышным работам составили 105,9% и 112,6% соответственно. Также выполнены все задания коллективами рудоуправления "Хандиза" и научно-производственного центра "Геология цветных металлов".

Плановые показатели по переработке медного сырья выполнены на 102,0% (МОФ – 102,2%, МОФ-2 – 100,3%). Темп роста по этому показателю составил 108,8%. Выполнены задания по содержанию металла в концентрате: меди – 102,1%, молибдена – 107,4%. Произведено меди черновой – 107,7%, меди анодной – 106,2%, меди катодной – 103,4%, цинка металлического – 135,8%, серной кислоты – 103,3%.

План по добыче золотосодержащей руды выполнен на 106,1%, по ее переработке – на 106,9%.

Также в январе было произведено медного купороса на 103,9%, эмальпровода – на 100,4%, товаров народного потребления в действующих ценах с НДС – на 100,5%. План по оказанию платных услуг населению в действующих ценах выполнен на 111,4%. Экспортные задания выполнены на 118,0%.

Кроме того, А.Фарманов отметил, что не все должным образом оказались готовы к морозу, что сразу же сказалось на показателях первых дней работы в феврале. Всем руководителям было дано задание принять меры для дальнейшего недопущения отставаний, уделять повышенное внимание и усилить контроль за соблюдением правил противопожарной и промышленной безопасности.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы по экономии электроэнергии, оказанию помощи городским службам при возникновении проблем, связанных с сильным понижением температуры, было дано задание взять под контроль температурный режим во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях, больницах, поликлиниках и жилых домах города.

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