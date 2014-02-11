Денис Истомин стал победителем открытого чемпионата Южной Франции

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 февраля. /УЗИНФОРМ/. Обладатель звания первой ракетки Узбекистана, теннисист Денис Истомин стал победителем парного турнира Open Sud de France, который прошел с 1 по 9 февраля в Монпелье.

Open Sud de France - международный профессиональный мужской теннисный турнир, входящий в официальную серию Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP 250 Series).

В финале 43-я ракетка мира Денис Истомин вместе с Николаем Давыденко из России обыграли французский дуэт Марка Жикеля и Николя Маю со счетом 6-4, 1-6, 10-7.

Как сообщает Нацональный Олимпийский комитет Узбекистана, до этого в полуфинале в трех сетах они за 1 час 7 минут победили Рамиза Джунаида (Австралия) и Айсама Уль-Хака Кьюреши (Пакистан) со счетом — 3-6, 6-3, 10-7.

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