Борцы Узбекистана и Казахстана проводят товарищеские матчи

ТАШКЕНТ, 11 февраля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибыла с визитом юношеская команда Казахстана по вольной борьбе. Целью визита является участие в совместном с узбекской юношеской сборной учебно-тренировочном сборе для подготовки к предстоящим международным соревнованиям, в том числе, квалификационному турниру 2-х Летних юношеских олимпийских игр, который состоится в Бангкоке (Таиланд) в мае. В сборах принимают участие спортсмены 1997-1999 годов рождения.

Как сообщает Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, команда гостей прибыла в столицу в расширенном составе. Общая численность делегации – около 30 человек. В их числе – чемпион мира Дархан Халкенов, а также серебряный призер первенства Азии Алмаз Джумабаев.

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