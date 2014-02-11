В Узбекистане утверждена программа локализации продукции на 2014-2016 годы

ТАШКЕНТ, 11 февраля. /УЗИНФОРМ/. 4 февраля Президент Узбекистана Ислам Каримов утвердил постановление № ПП-2120 "О программе локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на 2014-2016 годы", принятое в целях дальнейшего углубления локализации готовой продукции и комплектующих изделий на базе местного сырья, расширения межотраслевой промышленной кооперации, в том числе между субъектами малого бизнеса и крупными предприятиями Республики, создания новых рабочих мест и обеспечения занятости населения.

Документом предписывается:

1. Одобрить разработанную Министерством экономики, Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерством финансов, Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции совместно с заинтересованными хозяйственными объединениями и крупными предприятиями, Советов Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей и города Ташкента Программу локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на 2014–2016 годы, включающую в себя:

перечень действующих проектов локализации производства готовой продукции, комплектующих узлов и деталей, реализация которых продолжится в 2014-2015 годах, согласно приложению №1;

перечень новых проектов локализации производства готовых видов продукции, комплектующих изделий и материалов на 2014–2016 годы согласно приложению №2;

перечень новых видов локализуемой и импортозамещающей продукции, комплектующих изделий и материалов, рекомендуемых к освоению отечественными производителями в 2014-2016 годах, согласно приложению №3.

2. Руководителям комплексов Кабинета Министров Республики Узбекистан:

в месячный срок утвердить сетевые графики организации производства и выполнения утвержденных настоящим постановлением прогнозных объемов выпуска локализуемой продукции в 2014 году;

в срок до 1 марта 2014 года совместно с министерствами, ведомствами, ассоциациями, акционерными компаниями и крупными предприятиями, входящими в состав комплекса, а также инициаторами новых проектов производства локализуемой продукции обеспечить подготовку и представление в Специальную межведомственную комиссию, образованную постановлением Президента Республики Узбекистан от 1 декабря 2009 года №ПП-1236, паспортов проектов, включенных в приложение №2 к настоящему постановлению;

совместно с Министерством экономики Республики Узбекистан, министерствами, ведомствами, ассоциациями, акционерными компаниями, входящими в состав комплекса, обеспечить размещение, в том числе на тендерной основе, с последующим освоением отечественными предприятиями производства продукции, включенной в приложение №3 к настоящему постановлению.

3. Распространить на период до 1 января 2017 года на предприятия, включенные в приложения №1 и 2 к настоящему постановлению, действие льгот, установленных пунктом 3 (за исключением абзаца шестого) постановления Президента Республики Узбекистан от 27 января 2009 года №ПП-1048.

Установить, что для предприятий, включенных в приложение №2, указанные льготы вступают в силу после экспертизы проектов в установленном порядке, по решениям Специальной межведомственной комиссии.

Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с Государственным налоговым комитетом, Государственным таможенным комитетом осуществлять контроль за правильностью применения налоговых и таможенных льгот предприятиями, включенными в Программу локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на 2014-2016 годы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиеева Ш.М.

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