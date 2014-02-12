



Узбекистан и Оман обсудили ход реализации двусторонних договоренностей



ТАШКЕНТ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. 11 февраля в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Султаната Оман Мухаммадом бин Саидом бин Мухаммадом аль-Лавати, посвященная обсуждению практических аспектов реализации ранее достигнутых узбекско-оманских договоренностей. Стороны также рассмотрелин график предстоящих двусторонних контактов в различных сферах, в том числе для обмена мнениями о реализации Соглашения о создании транснационального транспортного коридора "Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман", сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи