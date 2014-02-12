"Легенду № 17" покажут в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. 12 февраля в Российском центре науки и культуры в Ташкенте состоится показ кинофильма "Легенда № 17".

"…2 сентября 1972 года, Монреаль. Хоккейная сборная СССР с разгромным счетом 7:3 победила канадских профессионалов из НХЛ в стартовом матче эпохальной Суперсерии СССР – Канада. Это была не просто игра, это была битва за свою страну, которая перевернула мировое представление о хоккее", – отмечается в сообщении РЦНК.

Валерий Харламов, играя под номером 17, забил в том матче две шайбы и покорил вершину мировой славы. Сбылась его мечта – упорство, спортивный талант и суровые уроки великого тренера Анатолия Тарасова сделали из "номера 17" легенду мирового хоккея.

В главных ролях: Олег Меньшиков, Данила Козловский, Светлана Иванова, Владимир Меньшов, Александр Лобанов, Сергей Генкин, Роман Мадянов, Александр Яковлев, Алехандра Грепи, Борис Щербаков, в эпизодах – знаменитый в Узбекистане Михаил Анисимов.

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