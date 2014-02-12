День дипломатического работника России отметили и в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. 10 февраля в России отмечался День дипломатического работника Российской Федерации. В этот день в посольстве России в Узбекистане был проведен торжественный прием, в котором приняли участие государственные и общественные организации, представители дипломатических миссий, СМИ.

А 11 февраля в Российском центре науки и культуры Ташкенте этот праздник отметили открытием фотовыставки "Российские дипломаты-писатели". Об этом сообщила пресс-служба Российского центра науки и культуры в Ташкенте.

Открывая экспозицию, руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Валерий Кайер отметил, что со времен Посольского приказа на российскую внешнеполитическую службу приходили наиболее яркие, интеллектуально одаренные представители общества, для которых творчество было средством выразить свое отношение к жизни, попыткой осмыслить прошлое и настоящее России, ее место в мире.

На обращение к литературному труду настраивала и одна из основных задач дипломатии – привлекать внимание зарубежных партнеров к достижениям отечественной культуры, ее вкладу в общемировое развитие, способствовать росту интереса в мире к изучению русского языка.

Многим было интересно, что русские писатели, известные со школьной скамьи и прославившиеся своими бессмертными литературными произведениями, занимались еще и дипломатической деятельностью. Среди них Д. И. Фонвизин (секретарь главы Коллегии иностранных дел Н. И. Панина), А. С. Грибоедов (посланник в Персии и автор Туркманчайского трактата), Ф. И. Тютчев (секретарь миссии в Мюнхене и Турине), А. С. Пушкин и многие другие.

Почетным гостем мероприятия стал Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимир Тюрденев. Приветствуя высокого гостя, курсанты Российского центра науки и культуры в Ташкенте подготовили доклады об истории становления российской дипломатии и поздравления с Днем дипломатического работника в стихотворной форме. Посол отметил, что тронут такими душевными поздравлениями.

Следующим этапом мероприятия стало проведение "открытого" урока, который начался с показа презентации "История дипломатии России". По завершении демонстрации, курсанты РЦНК получили возможность задать интересующие их вопросы послу России Владимиру Тюрденеву. Посол обстоятельно и с юмором ответил на вопросы о том, как происходит назначение на дипломатическую службу, что такое "Институт почетного консула", об увеличении количества женщин-дипломатов.

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