Десятая юбилейная выставка "Образование и карьера" проходит в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. 11 февраля во Дворце творчества молодежи Ташкента открылась выставка "Образование и профессия", сообщает пресс-служба Российского центре науки и культуры в Ташкенте.

В роли организаторов выступили Министерство высшего и среднего специального образования и Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан, общественное движение молодежи "Камолот", при партнерской поддержке Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан.

Выступая на торжественном открытии 10-й, юбилейной выставки, руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Валерий Кайер отметил, что это мероприятие зарекомендовало себя как проект, объединяющий на своей площадке представителей различных учебных заведений, компаний-работодателей, и, конечно же, целевую аудиторию этой выставки – учащихся школ, лицеев и колледжей. "Невозможно переоценить значимость правильного и своевременного выбора профессии, так как этот шаг определяет дальнейшую судьбу абитуриента", – подчеркнул он.

В работе экспозиции принимают участие ведущие вузы: Тюменский государственный университет, Северный Арктический федеральный университет (город Архангельск), Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, Санкт-Петербургский политехнический университет и Армавирская государственная педагогическая академия. Стенд Россотрудничества расположен в центральной части экспозиции, где посетители смогут ознакомиться с условиями обучения и в других российских вузах, которые участвуют в выставке дистанционно.

На протяжении работы выставки посетители смогут ознакомиться с последними достижениями российской системы образования: техническими средствами обучения, учебно-методической литературой, обучающими компьютерными системами и программами; у них появится возможность принять участие в мастер-классах. Запланирована отдельная презентация деятельности Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан.

Выставка продлится до 13 февраля.

УЗИНФОРМ