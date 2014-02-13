В Ташкенте обсудили новшества в национальном законодательстве о рынке ценных бумаг

ТАШКЕНТ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. 11 февраля в Республиканском биржевом центре прошел семинар на тему "Нововведения в законодательстве о рынке ценных бумаг", организованный Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции для ознакомления специалистов Республиканской фондовой биржи "Тошкент", Государственного центрального депозитария и других профессиональных участников рынка ценных бумаг с внесенными изменениями и дополнениями в нормативно-правовые акты и проводимой в настоящее время работой по дальнейшему совершенствованию законодательства, а также подробного разъяснения сути и значения нововведений.

Как сообщает пресс-служба Госкомконкуренции, изменения и дополнения в законодательстве направлены на либерализацию норм и упрощение требований к инвесторам, эмитентам и лицам, осуществляющим либо намеренным осуществлять предпринимательскую и трудовую деятельность на рынке ценных бумаг Узбекистана, а также предусматривают значительное сокращение их временных и материальных затрат на совершение сделок с корпоративными ценными бумагами.

Основные нововведения внесенные в нормативно-правовые акты предусматривают:

продление срока предоставления копий бухгалтерского баланса и отчета о собственных средствах и среднегодовой стоимости инвестиционных активов до 30 дней после окончания каждого квартала (ранее было 10 дней), а также пересмотрение срока и установление конкретного места раскрытия информации инвестором, а именно в республиканской газете либо на веб-сайте фондовой биржи;

упразднение требования по обязательному нотариальному удостоверению карточки счета депо юридического лица, а также введение норм, предусматривающих недопущение препятствования депозитарием переводу его депонентом ценных бумаг на счет депо депонента в другом депозитарии, а также установление требования по предоставлению отчетов перед депонентами, включая выписки со счета депо на безвозмездной основе;

предоставление права формирования реестра владельцев ценных бумаг, как в бумажном, так и в электронном виде, при этом требование по представлению эмитентом одного экземпляра сформированного реестра в Центр отменено;

упразднение требования о необходимости истечения не менее одного месяца со дня проведения последней аттестации для повторного ее прохождения специалистами рынка ценных бумаг, признанными неаттестованными.

Предусматривается, что данные нововведения послужат увеличению объема и количества совершаемых сделок на организованном рынке ценных бумаг благодаря улучшению инвестиционного климата и обеспечению здоровой конкурентной среды на фондовом рынке Республики.

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