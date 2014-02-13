Обсуждены вопросы сотрудничества прокуратуры с правозащитными организациями

ТАШКЕНТ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. 11 февраля в Генеральной прокуратуре Узбекистана прошла научно-практическая конференция на тему "Сотрудничество органов прокуратуры с институтами гражданского общества в защите прав человека", организованная для сотрудников и слушателей Высших учебных курсов, представителей Министерства юстиции, Независимого института по мониторингу формирования гражданского общества, Национального центра по правам человека, Комитета женщин и других, а также профессорско-преподавательского состава Центра повышения квалификации юристов и Ташкентского государственного юридического университета с целью обсуждения вопросов повышения эффективности реализации мероприятий в рамках сотрудничества между правоохранительными органами и институтами гражданского общества в защите прав и свобод, а также законных интересов граждан.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, на конференции были обсуждены вопросы усиления организационного и практического сотрудничества между институтами гражданского общества и органами прокуратуры, реализации соответствующих совместных программ, а также формирования новых организационно-правовых форм сотрудничества в целях предотвращения имеющихся проблем и недостатков по обеспечению исполнения государственной программы в этом направлении и разработки механизмов их реализации.

В ходе мероприятия участники также обменялись мнениями по вопросам проведения регулярного анализа исполнения мероприятий в данной сфере, а также принятия мер для своевременного устранения и предотвращения выявленных негативных случаев.

По итогам конференции были разработаны рекомендации по повышению эффективности сотрудничества органов прокуратуры с правозащитными организациями в обеспечении прав и свобод человека, а также по совершенствованию национального законодательства в данной сфере.

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