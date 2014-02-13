



Израильский посол нанесла визит в МВЭСИТ



ТАШКЕНТ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. 12 февраля Министерство внешне-экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана посетила с визитом Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль Кармела Шамир. Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Как сообщает пресс-служба МВЭСИТ, особый интерес израильская сторона проявила к расширению представительства ведущих производителей современного оборудования Израиля на очередной Международной специализированной выставке-продаже минитехнологий и компактного оборудования для сельского хозяйства "Узбекистан Агроминитех Экспо-2014", которая пройдет с 27 по 30 мая этого года в Ташкенте. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи