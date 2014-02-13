Обсуждены вопросы развития узбекско-французского сотрудничества

ТАШКЕНТ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. 13 февраля в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики Жаком-Анри Эльсом, посвященная обсуждению вопросов дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества в свете подготовки к предстоящему заседанию совместной Межправительственной комиссии и бизнес-форуму деловых кругов двух стран.

Как сообщает пресс-служба МВЭСИТ, особое внимание было уделено перспективам реализации конкретных проектов с ведущими французскими компаниями в различных отраслях экономики Узбекистана.

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