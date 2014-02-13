Национальная авиакомпания предупреждает дисциплинарные нарушения

ТАШКЕНТ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. 12 февраля в международном аэропорту "Ташкент" прошло собрание, посвященное профилактике дисциплинарных нарушений, которое было организовано группой социального развития, при участии сотрудников ЛОВД и Ташкентской авиационной транспортной прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба Национальной авиакомпании Узбекистана, на собрании были рассмотрены и проанализированы случаи нарушения дисциплины в минувшем году сотрудниками аэропорта, в частности, контролерами АВК, а также меры воздействия на нарушителей. Отмечена важность проведения профилактической работы, особенно среди молодежи аэропорта, для недопущения подобных инцидентов, рационального использования рабочего времени и соблюдения дисциплины труда.

Также на собрании изучался доклад Президента Узбекистана Ислам Каримова на торжественном мероприятии, посвященном 21-й годовщине принятия Конституции Республики. Авиаработники задали докладчикам интересующие их вопросы и получили компетентные разъяснения.

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