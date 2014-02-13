В Термезе созданы условия для лучшего наземного обслуживания воздушных судов

ТАШКЕНТ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. В международном аэропорту "Термез" сдан в эксплуатацию современный ангар для хранения и ремонта спецтехники, возведенный специалистами выигравшей тендер немецкой фирмы "FCTS SCHMITZ GmbH" с использованием стали и несгораемых сэндвич-панелей с пенополиуретаном.

Как сообщает пресс-служба Национальной авиакомпании Узбекистана, здание оборудовано современным отопительным и осветительным оборудованием, рассчитано для хранения новой спецтехники, используемой для наземного обслуживания воздушных судов – в частности, здесь имеются установка воздушного запуска, аэродромный кондиционер "зима-лето", противообледенительные автомобили и другое.

В работе приемочной комиссии приняли участие представители дирекции НАК и специалисты ГАСН Сурхандарьинской области.

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