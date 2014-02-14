Сборная Узбекистана по таэквондо отправилась в Египет

ТАШКЕНТ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. 13 февраля сборная команда Узбекистана по таэквондо WTF во главе с тренером Александром Кимом отправилась в Египет для участия в международном турнире "Luxor open".

Как сообщает Республиканский центр восточных единоборств, в число сильнейших таэквондистов, которые будут представлять страну в Египте, вошли Умида Абдуллаева, Гузаль Норбабаева, Зария Касымова, Дильдора Элиева, Малика Камилова, Сарвар Шералиев, Абубакр Расулов, Дмитрий Шокин, братья Никита и Максим Рафалович, Жасур Байкузиев.

После выступления на "Luxor open" команда отправится в Объединенные Арабские Эмираты, где с 19 по 24 февраля примет участие в турнире "Fujairah оpen-2014", после которых последуют турниры в Турции, Голландии, Германии, Швейцарии, Корее, Австралии, Аргентине, Греции, России, Украине, Сербии, Тайланде, Париже. А с 25 по 28 мая Узбекистан сам станет местом проведения крупного континентального турнира – чемпионата Азии. Все эти состязания станут важным этапом подготовки к главному старту года – 17-м Азиатским Играм. Их с 19 сентября по 4 октября примет южнокорейский город Инчеон.

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