Авиаработники Узбекистана подвели итоги работы в минувшем году

ТАШКЕНТ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. 13 февраля в Национальной авиакомпании Узбекистана прошел внеочередной, 6-й съезд профсоюза авиаработников страны, посвященный подведению итогов работы Центрального Совета профсоюза в 2010-2013 годах и определению приоритетных направлений деятельности на текущий год.

В своем выступлении председатель ЦС профсоюза авиаработников Ш.Мингалиев подвел итоги деятельности Совета Федерации профсоюзов Узбекистана за минувший год и подчеркнул, что определение конкретных функций территориальных объединений и Центральных Советов дало возможность усилить работу профсоюзов по отраслевому принципу и расширить финансовые возможности первичных организаций. С целью повышения места и роли профкомов в профсоюзном движении 2013 год был объявлен "Годом первичных профсоюзных организаций".

Как сообщает пресс-служба НАК, на съезде отмечалось, что в настоящее время в состав профсоюза авиаработников Узбекистана входят 26 первичных профсоюзных организаций, численность членов профсоюза составляет 22 тысячи 417 человек. За отчетный период проведено 5 заседаний пленума и 34 заседания президиума, на которых рассмотрены более 430 вопросов, касающихся охраны труда, льгот, гарантий, компенсаций и заработной платы.

Проводилась и большая работа по правовой защите авиаработников и повышению их правовой культуры, изменилась в положительную сторону и динамика в вопросах соблюдения трудового законодательства, выполнения уставных требований по защите социально-экономических и трудовых прав авиаработников.

Также за отчетный период осуществлена экспертиза 80 коллективных договоров, изменений и дополнений к ним. Оказана материальная помощь на сумму 51,8 млн. сумов для приобретения лекарств, из средств Фонда солидарности на стационарное лечение авиаработников выделено 108,9 млн. сумов. Выданы ссуды на оплату контракта на обучение 563 членов профсоюза на сумму 1 млрд. 630,7 млн. сумов. Вместе с тем, улучшилось состояние охраны труда на предприятиях, количество несчастных случаев снизилось по сравнению с предыдущим периодом.

Проводились и мероприятия по повышению общественно-политической и социальной активности женщин. Активизировалась духовно-просветительская, культурно-массовая и спортивная работа. В целях оздоровления авиаработников организовано около 100 спортивных мероприятий, поправили свое здоровье в санаториях 268 работников. Отдохнули в детских оздоровительных лагерях 2924 ребенка. Только в 2013 году в туристических экскурсиях по достопримечательностям республики побывали 682 авиаработника. Для повышения уровня знаний и формирования гармонично развитого поколения профкомами совместно с ОДМ "Камолот" организован ряд выездных семинаров.

Также на заседании были обсуждены изменения и дополнения, вносимые в Устав профсоюза авиаработников, нормативно-правовые документы и локальные акты в связи с переименованием руководящего органа отраслевого профсоюза в "Республиканский Совет". Также состоялись выборы делегатов на 6-й Курултай профсоюзов Узбекистана.

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