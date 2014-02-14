Паломники отправляются к главным святыням

ТАШКЕНТ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. 15 февраля начинается весенний сезон малого паломничества (Умры) к главным мусульманским святыням в Мекку и Медину, в ходе которого в течение 3 месяцев (по 15 мая) в Саудовской Аравии побывают также более 5750 узбекистанцев, а также 400 паломников, которые по определенным причинам не смогли совершить Умру в прошлом 2013 году.

Как сообщает Информационная служба Комитета по делам религий при Кабинете министров Узбекистана, в Медине узбекские паломники проведут 4 дня и будут размещены в гостинице, что в 25 метрах от святыни. В этом городе они посетят мечеть Пророка Мухаммеда, его могилу и другие исторические достопримечательности. Затем они прибудут в Мекку, где и будут отправлять основные обряды в течение 6 дней.

Для оказания всевозможных услуг паломникам в Саудовскую Аравию прибыла рабочая группа, состоящая из 8 служащих, 27 врачей и 4 поваров.

Наряду с этим в священный месяц Рамадан в 2014 году святая земля примет также более 650 мусульман Узбекистана, что намного меньше по сравнению с прошлыми годами. Это связано с широкомасштабной реконструкцией и строительными работами на территории, прилегающей к главной большой мечети вокруг Каабы в Мекке.

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