Наманганские призывники пошли служить под мелодию "Солнечного марша"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 февраля. /УЗИНФОРМ/. Под звуки "Солнечного марша" прошла в четверг очередная отправка новобранцев в Наманганской области Узбекистана. Порадовали парней и их родителей музыканты духового оркестра Наманганского колледжа искусств, который традиционно участвует в торжественных проводах парней в армию.

"Мы специально разучили серию прекрасных произведений. Сыграли здесь марш "Будапешт" композитора-фронтовика Чернецкого, "Солнечный марш" узбекского композитора Павла Макарова, мелодию "Встреча" В. Зубкова из кинофильма "Цыган", "Прощание славянки" и другие популярные композиции", – рассказывает художественный руководитель оркестра Закир Эргашев.

Церемонию проводов открыл помощник хокима области по духовно-просветительской работе Тохиржон Дадаханов, который отметил, что ребята идут в армию в день рождения великого поэта и государственного деятеля Бабура, который был еще и известным полководцем.

Поздравили юношей представитель Республиканского научно-практического центра национальной идеи и идеологии Хотамбек Бозоров и лауреат премии им. Зульфии Мехриноз Аббосова, которая прочитала ребятам свои стихи.

Далее напутствовал молодых солдат ветеран войны Низомжон Сатаров и мать воина Угилхон Каландарова. От имени воинов выступил Ёкубжон Бозоров.

"Этой партии призывников предстоит ответственная служба в пограничных и караульных войсках МВД, которые и в мирное время на переднем крае", – сказал представитель Восточного военного округа подполковник Гайрат Мингбаев.

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