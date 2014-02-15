В Чусте трудоустроили 80 человек на ярмарке труда

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 февраля. /УЗИНФОРМ/. В четверг в Чустском районном Дворце культуры прошла ярмарка труда, организованная районным хокимиятом совместно с районной прокуратурой и центром содействия занятости.

Предприятия, организации и фермерские хозяйства этого района Наманганской области представили на ней около 200 рабочих мест.

В этот же день 83 человека уже подписали трудовые соглашения с работодателями. Причем большинство из тех, кто получил работу, – это выпускники профессиональных колледжей и женщины.

Кроме того, на ярмарке были предложены льготные кредиты для налаживания частного бизнеса. Еще свыше 30 человек получили направление на курсы профессионального обучения, а 43 юноши и девушки были привлечены к общественным работам.

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