Группа "Лора Кортес и Данс Кардс" представит музыку кельтов

ТАШКЕНТ, 15 февраля. /УЗИНФОРМ/. Посольство США в Ташкенте привезет одного из лучших представителей американской фолк-музыки в Узбекистан.

Как сообщает пресс-служба диппредставительства США в Узбекистане, американский женский коллектив "Лора Кортес и Данс Кардс" выступит с концертом в Государственной консерватории в Ташкенте 19 февраля в и в Ферганском драматическом театре в Фергане 21 февраля.

"Лора Кортес и Данс Кардс" является женским струнным ансамблем, который объединен любовью к американской традиционной музыке в камерном исполнении. Трио не только играет традиционную камерную музыку, но также радует слушателей оригинальными композициями, аранжировками и интерпретациями олд-тайм, блюграсс, кантри и кельтской музыки.

Ансамбль "Лора Кортес и Данс Кардс" гастролировал по всему США. Отдельные участники трио также были в разных уголках планеты, выступали на фестивалях, в музыкальных клубах, на домашних концертах, проводили практические семинары. Состав трио: Лора Кортес (скрипка), Мериэль Вандерстил (скрипка) и Валери Томпсон (виолончель).

Ансамбль также проведет совместные мастер классы со студентами и музыкантами в музыкальных школах города Ташкента и Ферганы. Концерт в Ташкенте пройдет совместно с оркестром национальных инструментов "Согдиана".

Турне группы проходит в рамках программы Государственного департамента США "Американская музыка за рубежом" ("American Music Abroad"), которая направлена на продвижение различных музыкальных направлений Америки посредством программ культурного обмена. В 2013 и 2014 годах в рамках программы запланированы культурные визиты в более чем 40 стран мира. Правительство США придерживается подобных нетрадиционных дипломатических инициатив для содействия взаимопониманию между народами США и Узбекистана.

Гастроли "Лора Кортес и Данс Кардс" в Узбекистане организованы посольством США в Ташкенте в сотрудничестве с продюсерским центром "Mix&Match".

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