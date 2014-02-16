В январе в Узбекистане зарегистрировано порядка 6 тысяч новых фирм

ТАШКЕНТ, 16 февраля. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Узбекистана по статистике сообщает, что по состоянию на 1 февраля 2014 года в Республике зарезервировано более 153 тысяч фирменных наименований с момента внедрения "Системы резервирования фирменных наименований в электронном виде".

Таким образом, в минувшем месяце в Узбекистане появилось порядка 6 тысяч новых фирм, чьи названия соответствуют требованиям закона "О фирменных наименованиях" и не являются схожими или схожими до степени смешения с наименованиями, имеющимися в базе данных, поскольку по состоянию на 1 января текущего года в базе Госкомстата числилось 147 тысяч фирменных наименований.

УЗИНФОРМ