В Узбекистане пройдет национальное первенство по пенчак-силату

ТАШКЕНТ, 16 февраля. /УЗИНФОРМ/. 1-2 марта в Ташкенте в спортивном комплексе "Жар" пройдет 6-й чемпионат Узбекистана по пенчак-силату, в котором примут участие спортсмены в возрасте от 17 до 40 лет по всем разделам (тандинг, тунгал, ганда, регу).

По итогам турнира лучшие будут отобраны в сборную страны и примут участие в ряде международных турниров сезона, сообщает Республиканский фонд развития восточных единоборств.

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