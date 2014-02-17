В Чусте проведена медицинская паспортизация семей

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 февраля. /УЗИНФОРМ/. Особое внимание Чустское районное медицинское объединение уделяет профилактической работе против различных инфекционных заболеваний и борьбе с вредными привычками – курению табака, наркомании и злоупотреблению алкоголем.

Для этого здесь широко применяются современные методы, например, общественно-социальная паспортизация семьи. "Теперь у нас есть медицинская информация обо всех членах семей, чем они болели и какие профилактические меры необходим применять в каждом конкретном случае", – говорит Олимжон Касимов.

"Главная наша цель – улучшить здоровье жителей района, поставить надежный заслон наркомании, алкоголизму, табакокурению, вести широкую профилактическую работу против различных инфекционных заболеваний", – поясняет главный врач центральной районной больницы Олимжон Касимов.

Также медицинское объединение заключило договора с предприятиями и организациями о совместной работе по укреплению здоровья населения района, согласно которым систематически проводится медицинское обследование рабочих и служащих.

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