В Джалал-Абаде прошел очередной этап переговоров по демаркации узбекско-кыргызской границы

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 февраля. /УЗИНФОРМ/. С 10 по 16 февраля в кыргызском Джалал-Абаде прошла очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Республики Узбекистан и Кыргызской Республики по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской Государственной границы.

На встрече, прошедшей в традиционно дружественной атмосфере, стороны продолжили рассмотрение проекта описания линии узбекско-кыргызской Государственной границы по ее отдельным участкам и соответствующие картографические материалы, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним, что предыдущий раунд переговоров по госгранице прошел 25-28 января в Намангане.

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