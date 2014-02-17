Обсуждены актуальные вопросы узбекско-швейцарского сотрудничества в водной сфере

ТАШКЕНТ, 17 февраля. /УЗИНФОРМ/. 17 февраля в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча со Специальным посланником Швейцарской Конфедерации по вопросам водного сотрудничества Вильгельмом Майером, которая была посвящена обмену мнениями по актуальным вопросам узбекско-швейцарского сотрудничества в водно-экологической сфере. Встреча прошла в присутствии Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарии Николя Брюля.

Обсуждены также практические аспекты взаимодействия между Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и Международным фондом спасения Арала в рамках узбекского председательства в данной структуре, сообщает МИД Узбекистана.

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