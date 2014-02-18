



Узбекистан и Болгария обсудили вопросы развития сотрудничества



ТАШКЕНТ, 18 февраля. /УЗИНФОРМ/. 17 февраля в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана прошла встреча с временным поверенным в делах Республики Болгария Георги Продановым. В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей, а также подготовки к предстоящему заседанию межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает пресс-служба МВЭСИТ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи