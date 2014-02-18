В Генеральной прокуратуре Узбекистана обсудили вопросы поддержки отечественного бизнеса

ТАШКЕНТ, 18 февраля. /УЗИНФОРМ/. 17 февраля в Генеральной прокуратуре Узбекистана прошел семинар "Актуальные вопросы прокурорского надзора по обеспечению поддержки предпринимательства и их правовой защиты", организованный с целью обсуждения вопросов обеспечения защиты прав и интересов субъектов предпринимательства, вытекающих из решения коллегии Генеральной прокуратуры Республики от 24 января текущего года.

В работе семинара приняли участие ответственные работники отделов по надзору за исполнением налогового законодательства Генпрокуратуры, прокуратур Республики Каракалпакстан, города Ташкента и областей, Государственного налогового комитета и другие.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана, на встрече состоялся обмен мнениями по основным направлениям налоговой и бюджетной политики на 2014 год, изменениям и дополнениям, внесенным в налоговое законодательство, предоставляемым субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства льготам.

Также была особо подчеркнута необходимость усиления деятельности по пресечению всевозможных бюрократических препонов субъектам предпринимательства, фактов незаконного вмешательства в их деятельность, своевременного выявления злоупотреблений работников контролирующих органов, связанных с ограничением прав и законных интересов предпринимателей, а также применения мер прокурорского реагирования в отношении виновных лиц.

По итогам семинара были разработаны рекомендации по дальнейшему повышению эффективности прокурорского надзора в данной сфере.

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